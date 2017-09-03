توقيف مواطن سرق سيارة في معركة
on September 3, 2017
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور أن دورية من مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت المواطن ع. ف. من بلدة دبعال الجنوبية لإقدامه على سرقة سيارة من نوع “تويوتا” في محلة مفرق معركة وسلمته الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
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