سلسلة توقيفات لمديرية البقاع الاقليمية في امن الدولة on September 1, 2017

اجرت مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة سلسلة توقيفات في اليومين الماضيين.

فقد اوقفت المدعو م.م.ز. بجرم دخول لبنان خلسة وتهريب أجانب من لبنان واليه وتسهيل أعمال الدعارة فيه. وقد أودع القضاء المختص بواسطة مكتب الأداب ومكافحة الإتجار بالبشر.

كما اوقفت المدعو أ.ي. ونفذت في حقه القرارات الجزائية الصادرة من قبل قاضي التحقيق في البقاع بجرم عدم حيازة أوراق ثبوتية.

كذلك، أوقفت المديرية المذكورة المدعو م.ج. بجرم تعاطي مخدرات وقد أودع القضاء المختص بواسطة مكتب مكافحة المخدرات.

واخيرا، تم توقيف المدعو ع.ق.ح. والمدعوة ن.ج. بجرم نصب واحتيال وقد أودعا القضاء المختص.

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