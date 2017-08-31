قوى الامن اوقفت سارق سيارات في محلة دير زنون on August 31, 2017

افيد أن حاجز قوى الامن الداخلي في محلة دير زنون – رياق اوقف اللبناني ح.ق لقيادته سيارة مسروقة نوع رينو الرابيد لون ابيض.

وفي التفاصيل، ان شخصا من آل حرب وهو صاحب سيارة الرابيد، كان قد ركن سيارته امام احدى الصيدليات في الفرزل، تاركا مفاتيح التشغيل داخلها. ولدى دخوله، استغل ح.ق انشغال حرب في الداخل، فأدار محرك السيارة على عجل وغادر بها، فحاول صاحبها ايقافه بعدما سمع هدير سيارته، لكنه سرعان ما غاب عن نظره.

وعلى الفور عممت قوى الامن الداخلي مواصفات السيارة المسروقة، فتم توقيفها عند حاجز قوى الامن الداخلي في دير زنون – رياق، بعد وقت قليل.

واشار ح.ق في التحقيقات الاولية انه كان قد نفذ عملية سرقة لسيارة اخرى منذ يومين في بيروت.

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