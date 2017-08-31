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» طفلين بعمر الشهر بحاجة ماسة لدم فئة +A و +AB في مستشفى الشمالي – زغرتا
طفلين بعمر الشهر بحاجة ماسة لدم فئة +A و +AB في مستشفى الشمالي – زغرتا
on August 31, 2017
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طفلين بعمر الشهر بحاجة ماسة لدم فئة +A و +AB التبرع في مستشفى الشمالي – زغرتا. الاتصال على الرقم 229 946 -71
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