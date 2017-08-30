سورية تقتل طفلتها في مخيم للنازحين في البقاع الغربي on August 30, 2017

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في زحلة ان السورية ع.ن. ا. على قتل طفلتها البالغة من العمر 3 اشهر في مخيم المنصورة للنازحين السوريين في البقاع الغربي. وتم توقيفها من قبل شعبة المعلومات في البقاع الغربي.

وهربت الام بعد تنفيذ جريمتها الى مخيم عصري طراد في جب جنين، وقد تبين ان الفتاة متوفاة داخل الخيمة بعد تفقد الاقارب للخيمة والعثور على جثة الطفلة.

وعلى الفور داهمت دورية من فرع المعلومات في البقاع الغربي وعملت على توقيفها حيث اعترفت بجرمها. وتم نقل الطفلة الى مستشفى فرحات في البقاع الغربي.



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