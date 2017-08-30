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الحاقا لحادث الصدم على طريق عام المصنع باتجاه بر الياس – توفي احد الجرحى متأثرا بجراحه on August 30, 2017

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