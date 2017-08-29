مجهولون حطموا اللوحة الرخامية على مدفن العريف الشهيد علي محمد في حبشيت on August 29, 2017

افيد ان مجهولين اقدموا على تحطيم اللوحة الرخامية على مدفن الشهيد العريف في الجيش علي احمد محمد في بلدة حبشيت في منطقة جرد القيطع – عكار. وتسود حالة من البلبلة البلدة التي كانت شهدت توترا قبل ايام بين افراد من عائلتين.

وقد باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حصل وهوية المعتدين على قبر الشهيد محمد.

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