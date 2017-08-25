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جريحان اثر صدمهما على متن دراجتهما النارية في جبيل

on August 25, 2017

افيد عن سقوط جريحين من التابعية السورية على متن دراجة نارية، بعدما صدمتهما سيارة في شارع 13 في جبيل.

ويعمل الصليب الاحمر على نقلهما الى مستشفيات المنطقة. ويشهد الشارع زحمة سير خانقة، في حين حضر عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي.

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