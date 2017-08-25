ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث » تجمع عدد من الباصات لنقل الركاب على اوتوستراد ذوق مصبح باتجاه بيروت

تجمع عدد من الباصات لنقل الركاب على اوتوستراد ذوق مصبح باتجاه بيروت

on August 25, 2017

تجمع عدد من الباصات لنقل الركاب على اوتوستراد ذوق مصبح باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com