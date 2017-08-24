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» مدفعية الجيش استهدفت سيارتين رباعيتي الدفع لتنظيم داعش في وادي مرطبيا
مدفعية الجيش استهدفت سيارتين رباعيتي الدفع لتنظيم داعش في وادي مرطبيا
on August 24, 2017
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:” استهدفت مدفعية الجيش سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي مرطبيا، كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر، محققة فيهما إصابات مباشرة”.
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