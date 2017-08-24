الرئيسية » أمن وحوادث » مدفعية الجيش استهدفت سيارتين رباعيتي الدفع لتنظيم داعش في وادي مرطبيا

مدفعية الجيش استهدفت سيارتين رباعيتي الدفع لتنظيم داعش في وادي مرطبيا on August 24, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net