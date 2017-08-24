الرئيسية
» أمن وحوادث
» السيطرة على حريق الحرج في محمية جبل موسى عقب ثلاثة أيام من العمل المتواصل
السيطرة على حريق الحرج في محمية جبل موسى عقب ثلاثة أيام من العمل المتواصل
on August 24, 2017
Share this on WhatsApp
اخمد عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية دامت منذ الساعة ١٦:٣٥ من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢ وحتى الساعة ١٨:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٧/٠٨/٢٤ بمؤزارة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، وبمساندة طوافة تابعة للقوّات الجوية، حريقاً شبَّ في احد الاحراج ضمن محمية جبل موسى-كسروان.
وقد تضافرت جهود العناصر لليوم الثالث على التوالي إلى أن تمكنوا من السيطرة على النيران وتحدوا الصعوبات التي واجهتهم وأبرزها شدّة المنحدرات في تلك البقعة الجغرافية وقوة الهواء التي أدت إلى اتساع رقعة النيران. كما عملوا على تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net