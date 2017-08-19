انقاذ عامل من داخل بئر في عاليه
on August 19, 2017
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انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١١:٤٥ من قبل ظهر اليوم الواقع فيه ٢٠١٧/٠٨/١٩ عاملاً سوري الجنسية جراء سقوطه داخل بئر للمياه في عاليه.
وقد اضطر العناصر لاستخدام معدات الهواء الخاصة وحبال الانقاذ للتمكن من دخول البئر واخراج العامل من ذاك المأزق.
فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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