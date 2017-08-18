هدوء حذر في عين الحلوة ووفاة جريح القوة المشتركة ابو علي طلال صباحا on August 18, 2017

افيد ان الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة والشارع الفوقاني خصوصا، بعد الاشتباك الذي بدأ نحو السادسة مساء امس ، بإطلاق نار من مجموعة المطلوب بلال ابو عرقوب على عناصر القوة المشتركة في قاعة مركز اليوسف داخل المخيم، حيث جوبهت مصادر النيران وارتفعت وتيرتها بتبادل طرفي النزاع القذائف والقنابل ورصاص القنص.

وقد قتل نتيجتها المنتمي لجماعة بلال بدر المتشددة عبيدة نجل بلال ابو عرقوب وجرح ثمانية آخرون، مما استدعى القيادة السياسية الفلسطينية الى عقد اجتماع طارىء لوقف الاقتتال، واتفق على تسليم منزل المطلوب ابو العرقوب للجنة الحي في المنشية وسحبت كافة المظاهر المسلحة من محيط المنزل وعمل على تثبيت وقف اطلاق النار في الشارع الفوقاني الذي سرعان ما خرقته رشقات نارية متقطعة استمرت حتى ساعات الفجر الاولى.

وقد سجل صباحا وفاة جريح القوة المشتركة ابو علي طلال متأثرا بجراحه.

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