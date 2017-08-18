إنقاذ عامل من داخل بئر مياه فارغ في ضهور العبادية
on August 18, 2017
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انقذ عناصر من الدفاع المدني عاملاً من التابعية السورية من داخل بئر مياه فارغ في ضهور العبادية – قضاء عاليه. وقد كان العامل يقوم بأعمال الصيانة داخل البئر فتعرض لاصابة استدعت انتشاله من هناك بواسطة الحبال الخاصة بعمليات الانقاذ.
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