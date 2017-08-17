توتر في مخيم عين الحلوة اثر اشتباك ادى الى اصابة 4 اشخاص on August 17, 2017

افيد ان مخيم عين الحلوة شهد توترا امنيا على اثر اقدام مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب باطلاق النار على مقر القوة المشتركة في قاعة اليوسف في الشارع الفوقاني للمخيم، مما ادى الى اصابة احد عناصر القوة المشتركة بجروح.

وعلى الاثر رد عناصر القوة على مطلق النار وتطور الى اشتباك بين الطرفين ،استعملت فيه القذائف والقنابل . مما اسفر عن إصبابة ثلاثة اشخاص عرف منهم : روحي سلامة وهو من عديد القوى الأمنية المشتركة وينتمي لأنصار الله وابو علي طلال الذي نقل الى مستشفى الراعي لخطورة إصابته.

هذا وتسود الشارع الفوقاني في المخيم حال من التوتر الشديد الذي خلا من المارة وأقفلت المحلات التجارية فيه ولازالت أصوات الرصاص تسمع بين الحين والاخر . في حين تجري اتصالات لمنع تطور الاشتباك.

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