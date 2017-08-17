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» تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عددالجرحى إلى 5 بعد اصابة امرأة
تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عددالجرحى إلى 5 بعد اصابة امرأة
on August 17, 2017
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افيد عن تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتسمع أصوات القذائف مترافقة مع إطلاق رشقات قنص على الشارع الفوقاني.
وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى خمسة جرحى بعد اصابة امرأة.
وشهد المخيم حركة نزوح من الاحياء المجاورة للشارع الفوقاني نتيجة الاشتباكات ودعت القيادةالسياسية الفلسطينية الى اجتماع طارىء لتدارك الوضع في المخيم ووضع حد لما يجري.
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