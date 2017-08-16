فتاة قوية تنقذ نفسها من الغابات بعد فقدانها لمدة شهر

تم العثور على فتاة تدعى “ليزا ثيريس” التي تبلغ من العمر 25 عامًا، مفقودة في غابات برية بولاية ألاباما لمدة طويلة تصل إلى شهر تقريبًا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ذكرت ليزا أنها نجت بفضل تناولها نبات التوت البري والمشروم وكانت تشرب المياه من البرك والمستنقعات، وأضافت أنها كانت وسط آلاف الأفدنة من الغابات الكثيفة في ميدلاند بألباما بدون مأوي أو حذاء وغطت الخدوش جسدها، ولم يكن لديها هاتف أو أموال.
وذكرت شقيقتها أن جسدها ضعيف بشدة ولا توجد منطقة في جسدها غير مصابة، ولكننا محظوظون أنها ما زالت على قيد الحياة، وأنها أقوى من أي وقت مضى، وأضافت أنها تشعر بالفخر تجاهها لتمتعها بالإرادة القوية.
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