افيد أن مجهولين أطلقوا النار على معمل باطون في حي حطين لجهة درب السيم داخل مخيم عين الحلوة، اثناء قيام الجيش اللبناني ببناء الجدار، الأمر الذي استدعى تحركا فوريا من فاعليات لجنتي حطين ولوبية داخل المخيم، وعلى رأسهم ابو وائل زعيتر ومعين عباس من القوه المشتركة وممثل الشباب المسلم رائد جوهر وعدد من أعضاء لجنة حطين الذين عملوا على تطويق ذيول الحادث، بالتنسيق مع قائد قوات الامن الوطني العقيد أبو اشرف العرموشي والجيش اللبناني، وأجمعوا على “حماية المنطقة والجوار والرد على أي جهة أو عناصر تعرض أمن المخيم أو الجوار للخطر”.
الرئيسية » أمن وحوادث » اطلاق نار على معمل باطون في عين الحلوة احتجاجا على بناء الجدار الاسمنتي
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