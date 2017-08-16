أغرب قضية..أم تطالب بنبش قبر ابنها المتوفي منذ عام.. والسبب لن تصدقه on August 16, 2017

تقدمت أم بأغرب طلب للمحكمة في جدة، حيث طالبت بتمكينها من نبش قبر ابنها بعد مرور عام كامل على وفاته، وإعادة دفنه في موقع أخر بمعرفتها.

ونشرت “عكاظ” تفاصيل واحدة من أغرب القضايا حيث قالت بأن مواطنة تقدمت للمحكمة بدعوى لإستخراج جثة ابنها المتوفي لدفنه في مكان أخر بمعرفتها، بحجة أن حفيدتها وزوجها دفناه دون الرجوع إليها.

ومن جانبها ردت ابنة المتوفي أن والدها ظل في ثلاجة الموتى بالمستشفى أسبوعا كاملا بسبب امتناع جدتها – المدعية- استلام الجثة حتى يحضر ابنها الأخر- عم الابنة- لرؤية والدها قبل دفنه.



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وقامت المستشفى بتكرار الاتصال بهم لضرورة استلام الجثمان ودفنه، وفي حال التأخير ستتولى إدارة المستشفى التنسيق مع البلدية لدفن الجثة.وتابعت الإبنة: رفضنا ذلك بالطبع وقمنا بدفن الوالد بمعرفتنا وفق الاجراء المتبع نظاما، وقدمت صورة من تصريح دفن والدها، كما صادق زوجها على اقوالها.وردت المحكمة على طلب الأم بالرفض القاطع، حيث اعتبرته طلبا لا يقوله عاقل وليس له أي دليل في شرع ولا نظام، لاسيما أن من قام بدفن المتوفي كان ابنته وزوجها وأجازت الجهات المختصة لهما بذلك، وكانت الام هي سبب التأخير في الدفن، وقررت المحكمة عدم اختصاصها النظر في الدعوى وصرف النظر عنها.