العثور على نادر حامد مقتولا في العقبة راشيا
on August 15, 2017
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افادت الوكالة الوطنية للاعلام في زحلة انه عثر صباح اليوم على المواطن نادر حامد مواليد العام 1997 من بلدة العقبة قضاء راشيا، مقتولا بسبب اصابته بطلق ناري في رقبته في خراج بلدة العقبة، بسلاح صيد والاسباب ما زالت مجهولة.
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