توقيف شخص اعتدى جنسيا على أطفال قاصرين on August 14, 2017



صــدر عــن المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي – شعبة العلاقـات العامـة

البلاغ التالي:

بعد معلومات توافرت حول اعتداء أحد الأشخاص جنسياً على عدد من القاصرين في إحدى بلدات قضاء عاليه، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه، ويدعى:



التعليقات

خ. ز. (مواليد عام 1958، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وباستماع ثلاثة ممن عُرف من الأطفال (من مواليد أعوام 2003، 2006 ،2007)، بحضور ذويهم، أفادوا بأنه اعتدى عليهم في منزله وداخل محلّه، وكان يهدّدهم بالقتل أو الضرب في حال إخبارهم أحد.أحيل إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالبشر في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، ولا سيما الأهل منهم، عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.