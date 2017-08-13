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» بدء تنفيذ ترحيل أربع مئة مسلح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم الى ريف دمشق
بدء تنفيذ ترحيل أربع مئة مسلح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم الى ريف دمشق
on August 13, 2017
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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك ان الأجهزة الأمنية بدأت بتنفيذ ترحيل أربع مئة مسلح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم من ضمن غرفة عمليات مؤلفة من الجيش اللبناني والأمن العام وبإشراف الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الدولية عن طريق عقبة الجرد – فليطا – طريق دمشق الى الرحيبة في ريف دمشق مع أسلحتهم الخفيفة.
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