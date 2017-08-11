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» احضار جثة لمواطنة الى مستشفى البتول في الهرمل مصابة بطلق ناري ببطنها
احضار جثة لمواطنة الى مستشفى البتول في الهرمل مصابة بطلق ناري ببطنها
on August 11, 2017
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن احضار جثة المواطنة د.س.ح (مواليد 1990) الى مستشفى البتول في الهرمل، بعد إصابتها بطلق ناري في أعلى بطنها. وأودعت الجثة في البراد بانتظار تسليمها إلى ذويها.
وتولت قوى الأمن الداخلي – فصيلة الهرمل التحقيق والتحري لكشف تفاصيل الحادث.
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