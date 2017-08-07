العثور على جثة كمال سابا في عيون السمك on August 7, 2017

افيد انه عثر على كمال سابا (عمره حوالي ال 50 سنة من بلدة رحبة العكارية ) جثة هامدة عند جسر الحديد في محلة عيون السمك بين منطقتي عكار والضنية وقد تعرض لعدة طعنات.

وقد نقلت الجثة الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا على ان يكشف عليها الطبيب الشرعي.

تجدر الاشارة الى ان سابا كان قد غادر منزله قبل يومين.والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، وان مكتب حلبا في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قد اوقف السوري (رامي .ي) وعدة اشخاص اخرين مشتبه بتورطهم في هذه الجريمة

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