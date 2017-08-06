وفاة الجريح محمود حمدان من مخيم البرج الشمالي
on August 6, 2017
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وفاة الجريح محمود حمدان من مخيم البرج الشمالي برصاصة طائشة ونقلت جثته الى مستشفى اللبناني الايطالي, ليصبح عدد الاصابات اليوم ثمانية بينهم طفلة وقتيل واحد
الوضع الآن هادئ نسبيا وسط تدخلات لحلحلة هذه الازمة وعودة الهدوء الى ما كان عليه.
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