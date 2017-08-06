إلقاء كيس بداخله قنبلة غير صالحة للاستعمال في منطقة راشيا
on August 6, 2017
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افيد انه بعد ورود معلومات عن شخص يستقل سيارة من نوع “رابيد” رمى كيسا عند مثلث ضهر الأحمر الغربي في راشيا، حضرت دورية للجيش وعاينت الكيس، فتبين انه يحوي قنبلة يدوية صدئة مهترئة وغير صالحة للاستعمال، وعمد خبير متفجرات في الجيش على سحبها من المكان.
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