الحراك المدني في طرابلس نفذ وقفة احتجاج استنكارا لمسلسل العنف المستمر on August 4, 2017

نقذ الحراك المدني في طرابلس وقفة إحتجاج في ساحة عبد الحميد كرامي استنكارا لمسلسل العنف المستمر في البلد وتضامنا مع عائلات ضحايا العنف المتنقل بين المناطق اللبنانية .

وفي المناسبة احتشد الناشطون وسط الساحة رافعين لافتة تنادي باتخاذ العقوبات الصارمة بحق القتلة ، وتحدث في المناسبة رائد الخطيب فطالب بحل اقتصادي ودولة مؤسسات وعدالة اجتماعية. مشيرا الى “ان كل الناس باتوا يخافون على أبنائهم مشددا على تطبيق أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم البشعة المتكاثرة في لبنان” .

ومن جهته طالب المحامي رامي شراقية القضاء بالضرب بيد من حديد .

وقال النقيب نعمة محفوض : “اليوم نطلق صرخة في وجه السلاح المتفلت فالناس كفرت والهجرة تواجه المجتمع ونحن نريد دولة الحق وضرب الدويلة”.و سأل عن سبب نقل القاضي شكري صادر ووجه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة لتطبيق العدالة توخيا للحفاظ على إيماننا بلبنان.

ورأى النقيب واثق المقدم رأى “أن الصمت صار جريمة وان السلطة السياسية أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ولبنان لم يعد دولة بل صار غابة وحوش وتطاول على القانون” . كما تناول ختاما جريمة مستشفى الحريري سائلا عن الإجراءات المتخذة .

وفي نهاية التحرك نفذ المعتصمون دقيقة صمت لروح سند دندشي.

التعليقات