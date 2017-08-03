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انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد طبرجا باتجاه جبيل

on August 3, 2017

انزلاق مركبة واصطدامها بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد طبرجا باتجاه جبيل – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

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