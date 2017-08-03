اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي طالب باعدام قاتل دندشي on August 3, 2017

افيد عن اقامة اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي للمطالبة باعدام قاتل الشاب سند دندشي.

شارك بالاعتصام عائلة دندشي واقاربه واصدقاؤه وحشد من الجمعيات المدنية والاجتماعية الشبابية.

ورفع المشاركون لافتات كتب فيها “اعدموا القاتل واقفوا السلاح المتفلت”.

والقيت كلمات طالبت بالتصدي للسلاح المتفلت وتفعيل المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على إعدام القاتل.

وكان دندشي وقع الاسبوع الماضي ضحية فخ نصبه له صديقه ايمن. خ الذي اعترف بالجريمة بعدما قبض عليه مشيرا الى انه استدرج الضحية الى بكفتين – الكورة حيث قتله هناك.

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