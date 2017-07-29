العثور على طفلة سورية بعد خمس ساعات على اختفائها في حقل زراعي في القليعات on July 29, 2017

تم العثور على الطفلة السورية ميارا الكادور (سنتان) في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة القليعات، بعد مرور خمس ساعات على اختفائها عن أنظار عائلتها، القاطنة في مخيم للنازحين السوريين في بلدة تلمعيان في سهل عكار.

وفور تبلغ رئيس اتحاد بلديات سهل عكار رئيس بلدية تلمعيان محمد المصري بالأمر، أجرى سلسلة من الاتصالات، شملت القادة الامنيين في المنطقة، لوضعهم في أجواء الحادثة، حيث بوشرت عمليات البحث عن الطفلة.

وبعد خمس ساعات من البحث المتواصل، تمكنت الفرق الأمنية من العثور عليها، تائهة في احد الحقول الزراعية في خراج بلدة القليعات، المجاورة لبلدة تلمعيان، ولاحقا تم الكشف عليها من قبل فريق تابع للصليب الاحمر اللبناني، الذي أكد أنها بحالة صحية جيدة، ثم سلمت الى ذويها.

وشكر المصري “المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد منطقة الشمال العقيد علي سكينة وقائد منطقة عكار العقيد مصطفى الايوبي وكل الذين اهتموا بامر الطفلة”، مثنيا على “التوجهات الفورية التي صدرت من قبلهم، مما سرع في عودة الطفلة معافاة إلى حضن أهلها”.

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