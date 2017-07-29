التحقيقات مع الموقوفين من مجموعة المقدسي أظهرت تورط 3 منهم بالانتماء إلى مجموعات إرهابية on July 29, 2017

افيد ان التحقيقات التي أجرتها المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية مع الفلسطينيين السبعة الذين ألقت القبض عليهم في بلدة قعقعية الجسر، وهم من “مجموعة المقدسي” التكفيرية في مخيم عين الحلوة، أظهرت تورط 3 منهم بالانتماء الى مجموعات ارهابية وهم:

– أ. خ. وينتمي إلى “جبهة النصرة”، وكان مكلفا بمراقبة وتصوير مواقع الجيش اللبناني على مداخل مخيم عين الحلوة.

– ع. ش. وينتمي إلى مجموعات اسلامية متشددة في المخيم، اعترف انه كان مكلفا باغتيال كوادر من حركة “فتح”.

– ح. ص. وينتمي إلى تنظيم “داعش” ووالده من مسؤولي التنظيم ولديه مهمات استطلاعية لمراكز الجيش والقوى الامنية.

وسوف يتم تسليم الثلاثة إلى مديرية مخابرات الجيش، فيما أخلت أمن الدولة في النبطية سبيل الأربعة الآخرين الذين كانوا قد أوقفوا أمس أثناء توجههم من مخيم عين الحلوة برحلة الى القاسمية.

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