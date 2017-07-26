الجيش عزز مواقعه في جرود القاع تحسبا لاي عملية فرار للمسلحين
on July 26, 2017
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افيد ان فوج المجوقل في الجيش اللبناني عزز مواقعه العسكرية والميدانية مستقدما مزيدا من التعزيزات الى بلدتي رأس بعلبك والقاع ومحيطهما وسير دوريات مؤللة وراجلة وثبت نقاطا عسكرية جديدة تحسبا لأي محاولة تسلل او فرار للمسلحين باتجاه البلدتين.
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