وفاة سوري صعقا في عمشيت
on July 25, 2017
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توفي العامل السوري (ع.ا.غ ) مواليد 1982 جراء صاعق كهربائي، بينما كان يعمل في احدى الورش قيد الانشاء في بلدة عمشيت حي النادي، فسقط ارضا من الطابق السادس .
وحضرت عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي وباشرت التحقيقات .
ونقل الصليب الاحمر الجثة الى مستشفى سيدة مارتيم في جبيل .
وطنية
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