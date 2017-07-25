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وفاة سوري صعقا في عمشيت

on July 25, 2017

توفي العامل السوري (ع.ا.غ ) مواليد 1982 جراء صاعق كهربائي، بينما كان يعمل في احدى الورش قيد الانشاء في بلدة عمشيت حي النادي، فسقط ارضا من الطابق السادس .
وحضرت عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي وباشرت التحقيقات . 

ونقل الصليب الاحمر الجثة الى مستشفى سيدة مارتيم في جبيل . 

وطنية

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