اكبر معاقل النصرة تحت سيطرة حزب الله ومفاوضات انسحاب الارهابيين نحو ادلب مستمرة on July 23, 2017

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك ان وادي الخيل ومنطقة الكسارات اكبر معاقل “جبهة النصرة” أصبحتا ساقطتين بعد تقدم سريع احرزه “حزب الله” داخل الاراضي اللبنانية من جرود عرسال بعد سيطرته الاستراتيجية المحيطة بالوادي الذي يفصل بين جرود عرسال وعرسال البلدة.

وتستمر المعارك العسكرية بين “حزب الله” من جهة و”جبهة النصرة” من جهة ثانية على وقع مفاوضات تقودها لجنة وجهاء القلمون منذ مساء امس مع جبهة النصرة وسط ايجابية تفيد بأن أبو مالك التلي الذي اوكلت له ادارة المفاوضات عن الارهابيين أقرب الى القبول بالانسحاب من جرود عرسال نحو إدلب السورية على وقع التطورات الميدانية والعسكرية وتبدل المواقع وسقوط اكثر من 70 بالمئة من جرود عرسال بعدما اصبحت جرود فليطة آمنة على المحور السوري في القلمون الغربي وخالية تماما من مسلحي “النصرة”، بعد عمليات تمشيط واسعة نفذها “حزب الله” والجيش السوري منذ انطلاق المعركة مع ساعات الصباح الاولى.



ودعت مجموعة “سرايا اهل الشام” المنشقة سابقا عن “داعش و”جبهة النصرة” الى وقف القتال وافساح المجال امام المفاوضات التي تسير بشكل ايجابي حتى الساعة.

وسجل منذ بعض الوقت سيطرة ل”حزب الله” على مرتفع اللزابة وشعبات شرف وحقاب التبة في جرود عرسال.

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