حزب الله سيطر بالكامل على الرهوة في جرود عرسال ودمر مركز جبهة النصرة في ضهر الهوة on July 21, 2017

افيد أن “حزب الله” سيطر بالكامل على الرهوة في جرود عرسال، والتي اعتبرت منذ صباح اليوم ساقطة عسكريا وتحت مرمى النيران. كما استهدف مركز جبهة النصرة بصاروخ موجه في منطقة ضهر الهوة، الأمر الذي أدى ألى تدميره.

وكان ” حزب الله” شن هجوما كبيرا باتجاه سهل الرهوة وعلى موقع ضهرة الهوة، وحصلت اشتباكات على مسافة قريبة مع مسلحي فتح الشام.

كما شهدت جرود السلسلة الشرقية عمليات قصف متقطعة تشتد أحيانا على جرود الرهوة معقل تنظيم أمير “داعش” موفق أبو السوس، بعد انضمامه إلى المعركة. وسمعت اصداء القصف في قرى البقاع الشمالي وعرسال.

وافادت مندوبتنا عن سقوط اكثر من 20 قتيلا في صفوف جبهة النصرة وسقوط عدد من الجرحى نقلوا الى المستشفيات الميدانية في منطقتي وادي والعجرم.

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