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اشتداد القصف في جرود عرسال وحزب الله يسيطر على واديي الدقيق والزعرور

on July 21, 2017

افيد عن اشتداد وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي في جرود عرسال ، مشيرة الى ان “حزب الله” يسيطر على وادي الدقيق ووادي الزعرور الذي يضم ثلاثة مواقع لجبهة النصرة، وهي: رعد واحد واثنان وثلاثة، جنوبي شرق عرسال، بالتوازي مع السيطرة على مواقع في جبل القنزح بجرود عرسال.

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