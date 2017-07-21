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» اشتداد القصف في جرود عرسال وحزب الله يسيطر على واديي الدقيق والزعرور
اشتداد القصف في جرود عرسال وحزب الله يسيطر على واديي الدقيق والزعرور
on July 21, 2017
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افيد عن اشتداد وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي في جرود عرسال ، مشيرة الى ان “حزب الله” يسيطر على وادي الدقيق ووادي الزعرور الذي يضم ثلاثة مواقع لجبهة النصرة، وهي: رعد واحد واثنان وثلاثة، جنوبي شرق عرسال، بالتوازي مع السيطرة على مواقع في جبل القنزح بجرود عرسال.
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