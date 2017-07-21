الرئيسية » أمن وحوادث » اشتداد القصف في جرود عرسال وحزب الله يسيطر على واديي الدقيق والزعرور

اشتداد القصف في جرود عرسال وحزب الله يسيطر على واديي الدقيق والزعرور on July 21, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net