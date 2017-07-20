سورية قضت صدما على أوتوستراد الفيدار والسائق سلم نفسه on July 20, 2017

افيد أن سيارة رباعية الدفع من نوع “ميتسوبيتشي” تحمل الرقم 456515 ب يقودها ف.ق. من بلدة دوما- قضاء البترون، صدمت على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار السورية غ.ع. في العقد الخامس، بينما كانت تجتاز الاوتوستراد، مما أدى الى وفاتها. وحضرت عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والقوى الامنية الى مكان الحادث.

ويشهد الاوتوستراد في هذه الاثناء زحمة سير خانقة، تعمل عناصر سير جونية في قوى الامن الداخلي على حلحلتها.

وتم توقيف السائق الذي سلم نفسه الى الأجهزة الامنية، وتم نقل الجثة الى مستشفى سيدة ماريتيم.

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