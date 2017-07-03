إصابة رجل وزوجته باشكال فردي في عين الحلوة واستنفار في المخيم
on July 3, 2017
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إصابة رجل وزوجته باشكال فردي في عين الحلوة واستنفار في المخيم على خلفية تسليم خالد السيد
اصيب رجل وزوجته من آل الأفندي في اشكال فردي وقع في حي الذيب في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، تخلله إطلاق نار مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.
من جهة اخرى، يشهد المخيم استنفارا عسكريا كبيرا في منطقتي الصفصاف والشارع التحتاني على خلفية تسليم خالد السيد للأجهزة الأمنية اللبنانية.
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