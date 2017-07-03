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إصابة رجل وزوجته باشكال فردي في عين الحلوة واستنفار في المخيم 

on July 3, 2017

إصابة رجل وزوجته باشكال فردي في عين الحلوة واستنفار في المخيم على خلفية تسليم خالد السيد

اصيب رجل وزوجته من آل الأفندي في اشكال فردي وقع في حي الذيب في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، تخلله إطلاق نار مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.

من جهة اخرى، يشهد المخيم استنفارا عسكريا كبيرا في منطقتي الصفصاف والشارع التحتاني على خلفية تسليم خالد السيد للأجهزة الأمنية اللبنانية.

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