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توقيف ⁧‫جوزف صليبا‬⁩ الذي كان يطلق النار وأصاب ريمون مجاعص في ⁧‫بتغرين‬⁩

on July 2, 2017

‏المعلومات توقف ⁧‫جوزف صليبا‬⁩ الذي كان يطلق النار بالهواء وأصاب المصور ريمون مجاعص بمناسبة سهرة عرس في ⁧‫بتغرين‬⁩.

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