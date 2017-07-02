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» توقيف جوزف صليبا الذي كان يطلق النار وأصاب ريمون مجاعص في بتغرين
توقيف جوزف صليبا الذي كان يطلق النار وأصاب ريمون مجاعص في بتغرين
on July 2, 2017
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المعلومات توقف جوزف صليبا الذي كان يطلق النار بالهواء وأصاب المصور ريمون مجاعص بمناسبة سهرة عرس في بتغرين.
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