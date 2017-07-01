توقيف مصري اعترف بسرقة دراجات نارية من منطقة الضاحية الجنوبية on July 1, 2017



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بتاريخ 17/6/2017، ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بعملية سرقة دراجة آلية في محلة المريجة.



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“بتاريخ 29/6/2017 وفي محلة حي السلم، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه، ويدعى: ص. ع. (مواليد عام 2000، مصري)، وتم ضبط دراجتين آليتين، كان قد قام بسرقتهما من محلتي الشويفات وحي السلم.باستماعه، صرح بما نسب إليه، وأنه أقدم منذ حوالي الشهر والنصف على سرقة العديد من الدراجات الآلية من منطقة الضاحية الجنوبية، حيث كان يبيعها لأشخاص مقابل مبالغ مالية.أودع والمضبوط مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص”.