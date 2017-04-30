قتيل في مخيم البداوي برصاص طائش وذووه يقطعون الطرقات إحتجاجا on April 30, 2017

قطعو أهالي المواطن علي شتلة طرقات مخيم البداوي وأشعلوا فيها الإطارات، بعد وفاة قريبهم إثر إصابته ليل أمس برصاص طائش خلال تبادل لإطلاق النار بين تجار مخدرات ومروجيها وعناصر من القوة الأمنية المشتركة.

ويسود المخيم منذ فجر اليوم أجواء من الحذر الشديد، وسط انتشار أمني كثيف، فيما خلت الشوارع تماما من المارة وأغلقت جميع المحال التجارية أبوابها، في حين شدد الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيم وفي محيطه.



قطعو أهالي المواطن علي شتلة طرقات مخيم البداوي وأشعلوا فيها الإطارات، بعد وفاة قريبهم إثر إصابته ليل أمس برصاص طائش خلال تبادل لإطلاق النار بين تجار مخدرات ومروجيها وعناصر من القوة الأمنية المشتركة.

ويسود المخيم منذ فجر اليوم أجواء من الحذر الشديد، وسط انتشار أمني كثيف، فيما خلت الشوارع تماما من المارة وأغلقت جميع المحال التجارية أبوابها، في حين شدد الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيم وفي محيطه.

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