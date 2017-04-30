سلب صراف لبناني مبلغ 75 الف دولار في بعلبك on April 30, 2017

سلب صراف لبناني مبلغ 75 الف دولار في بعلبك



افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في بعلبك محمد ابو اسبر ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع نيو غراند شيروكي لون اسود، اقدموا صباح اليوم، على سلب الصراف اللبناني حسين وهبة مبلغ 75 ألف دولار في حي آل الرفاعي في مدينة بعلبك، أثناء توجهه إلى محله في السوق التجاري، وفروا إلى جهة مجهولة.



سلب صراف لبناني مبلغ 75 الف دولار في بعلبك



افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في بعلبك محمد ابو اسبر ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع نيو غراند شيروكي لون اسود، اقدموا صباح اليوم، على سلب الصراف اللبناني حسين وهبة مبلغ 75 ألف دولار في حي آل الرفاعي في مدينة بعلبك، أثناء توجهه إلى محله في السوق التجاري، وفروا إلى جهة مجهولة.

التعليقات