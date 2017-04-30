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اصابة باسل الخطيب وعمر شكر بإطلاق نار في كفرزبد زحلة بمحل لالعاب البيليار

on April 30, 2017

جريحان باطلاق نار في كفرزبد زحلة

– افادت الوكالة الوطنية في زحلة ان جريحين سقطا في اشكال فردي وقع عند الثالثة صباحا في بلدة كفرزبد شرقي زحلة في محل لالعاب البيليار لشخص من آل س.

وفي التفاصيل، ان اطلاق نار ادى الى اصابة كل من باسل احمد الخطيب في خاصرته، وعمر اسعد شكر في كتفه الايسر، نقلا على اثرها الى مستشفى المعلقة الحكومي، فيما تولت الاجهزة الامنية التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

 اصابة باسل الخطيب وعمر شكر بإطلاق نار في كفرزبد زحلة بمحل لالعاب البيليار

– افادت الوكالة الوطنية في زحلة ان جريحين سقطا في اشكال فردي وقع عند الثالثة صباحا في بلدة كفرزبد شرقي زحلة في محل لالعاب البيليار لشخص من آل س.

وفي التفاصيل، ان اطلاق نار ادى الى اصابة كل من باسل احمد الخطيب في خاصرته، وعمر اسعد شكر في كتفه الايسر، نقلا على اثرها الى مستشفى المعلقة الحكومي، فيما تولت الاجهزة الامنية التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وطنية

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