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‏جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩ 

on April 29, 2017

‏جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩ المسلك الغربي و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏⁧‫‏

‏⁧‏جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩ المسلك الغربي و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة 

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