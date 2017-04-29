جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل على اوتوستراد جل الديب
on April 29, 2017
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جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي و حركة المرور كثيفة في المحلة
جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي و حركة المرور كثيفة في المحلة
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