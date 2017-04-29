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» استنفار مسلح بمخيم البداوي بعد اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل في الشمال
استنفار مسلح بمخيم البداوي بعد اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل في الشمال
on April 29, 2017
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استنفار مسلح بمخيم #البداوي بعد اقدام مجموعة من “آل الشعبي” على اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال من دون اصابته.
استنفار مسلح بمخيم #البداوي بعد اقدام مجموعة من “آل الشعبي” على اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال من دون اصابته.
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