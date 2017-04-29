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‏استنفار مسلح بمخيم ⁧‫البداوي‬⁩ بعد  اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل في الشمال 

on April 29, 2017

‏استنفار مسلح بمخيم ⁧‫#البداوي‬⁩ بعد اقدام مجموعة من “آل الشعبي” على اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال من دون اصابته.


‏استنفار مسلح بمخيم ⁧‫#البداوي‬⁩ بعد اقدام مجموعة من “آل الشعبي” على اطلاق النار باتجاه أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال من دون اصابته.

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