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استنفار للفصائل الفلسطينية في البداوي بعد اطلاق النار على احد مسؤوليها
on April 29, 2017
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استنفرت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي بعد اقدام مجموعة من “ال الشعبي” على اطلاق النار باتجاه امين سرها في الشمال ومسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو عدنان عودة، من دون اصابته.
وقد استدعت الفصائل مسلحيها للالتحاق، فيما تم اغلاق المدارس وصرف جميع الطلاب، واغلاق جميع المحال والمؤسسات التجارية خوفا من التصعيد الامني.
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