كبتاغون داخل محل للهواتف الخلوية on April 28, 2017

داهمت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، في مديرية البقاع الإقليمية، مكتب زحلة، محلا لبيع الهواتف الخلوية في بلدة سعدنايل، يملكه السوري (ع. م.أ) من مواليد 1991، وضبطت في داخل المحل كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون التي يتعاطاها ويتاجر بها.

وتبين في التحقيق أن المذكور دخل الأراضي اللبنانية خلسة، وفي حقه بلاغ خلاصة حكم صادرة عن محكمة جزاء بعلبك، والقاضية بسجنه 3 أشهر بجرم تزوير واستعمال مزور لبطاقة هوية لبنانية.

داهمت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، في مديرية البقاع الإقليمية، مكتب زحلة، محلا لبيع الهواتف الخلوية في بلدة سعدنايل، يملكه السوري (ع. م.أ) من مواليد 1991، وضبطت في داخل المحل كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون التي يتعاطاها ويتاجر بها.



وتبين في التحقيق أن المذكور دخل الأراضي اللبنانية خلسة، وفي حقه بلاغ خلاصة حكم صادرة عن محكمة جزاء بعلبك، والقاضية بسجنه 3 أشهر بجرم تزوير واستعمال مزور لبطاقة هوية لبنانية.

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وتم تسليم الموقوف السوري إلى القضاء المختص.

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