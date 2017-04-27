توقيف المروج الرئيسي للمخدرات في مخيم البص on April 27, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “نتيجة للمتابعة والرصد، وفي محلة المساكن – صور، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 26/4/2017، من توقيف المروج الرئيسي للمخدرات داخل مخيم البص ومحيطه في صور، ويدعى خ. ج (مواليد عام 1993، فلسطيني).

وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ بجرم مخدرات. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.





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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “نتيجة للمتابعة والرصد، وفي محلة المساكن – صور، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 26/4/2017، من توقيف المروج الرئيسي للمخدرات داخل مخيم البص ومحيطه في صور، ويدعى خ. ج (مواليد عام 1993، فلسطيني).وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ بجرم مخدرات. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.