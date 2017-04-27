توضيح حول البناء قيد الإنشاء في بلدة غزة البقاعية

صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة
البـلاغ التالـــــي:
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً حول مخالفة بناء ارتكبها أحد الأشخاص السوريين، وهي إنشاء مبنى في بلدة غزة البقاعية، بمحاذاة عامود كهربائي، متعدّياً بذلك على الأملاك العامة.
أولاً: إن ملكية البناء تعود لمواطن لبناني يدعى (ع. ع. مواليد عام 1976)، وأمّا الشخص السوري، فهو يعمل بصفة ناطور لدى ع. ع. المذكور.
ثانياً: بتاريخ 24/4/2017، تم الاستماع الى إفادة صاحب البناء من قبل مخفر جب جبين في وحدة الدرك الاقليمي، الذي أفاد بأن شركة الكهرباء قد ركّزت العامود الكهربائي سابقاً ضمن عقاره، وانه تقدم بتاريخ 17/11/2016 بطلب لدى الشركة المذكورة – دائرة جب جنين لإزالته من أرضه ونقله إلى مكان آخر، وقد وردت الموافقة على ذلك من قبل الشركة بتاريخ 7/12/2016، ولكن من دون التنفيذ حتى الآن.
ثالثاً: أبرز مالك العقار الوثائق الرسمية التي تُثبت شرعية البناء، ( تصريح من بلدية غزّة برقم /79/ تاريخ 3/10/2016 يجيز له إنشاء طابق أرضي بمساحة /150/ م2، وتصريح آخر برقم /212/ تاريخ 17/11/2016، يجيز إنشاء طابق أوّل)، كما أبرز موافقة شركة الكهرباء على نقل العامود الكهربائي إلى مكان آخر.
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