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‏زحمة سير كثيفة على اوتوستراد الصفرا بالاتجاهين بسبب توقف الشاحنات على المسلكين

on April 26, 2017

‏زحمة سير كثيفة على اوتوستراد الصفرا بالاتجاهين بسبب توقف الشاحنات على المسلكين

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